شكرا لقرائتكم خبر عن «أمطار جدة» تحتجز أشخاص وتقطع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

• الدفاع المدني : انتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة منذ بداية الحالة المطرية

شهدت محافظة جدة صباح اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من أحياء جدة، مما تسبب تعطل العديد من المركبات واحتجاز أشخاص داخل المناطق الحرجة وانقطاع للكهرباء في بعض الاحياء والمحافظات القريبة من محافظة جدة ، إضافة إلى تجمع للمياه في العديد من شوارع المحافظة، في حين تواجدت معدات رفع المياه منذ وقت مبكر في المناطق المتوقع تجمع المياه فيها.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان : تم تفعيل خطة الأمطار عقب هطول الأمطار على أجزاء من محافظة جدة والتي تم فيها انتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة منذ بداية الحالة المطرية ، مشيراً إلى أن الأمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة شملت محافظة رابغ والمراكز التابعة لها وشمال محافظة جدة ( ابحر الرحيلي ذهبان وبعض الأحياء وسط وجنوب جدة وشرقها ) فيما جاءت الأمطار خفيفة على محافظات الجموم والكامل وخليص ولا زلت الحالة الجوية مستمرة على العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ، ومراكز ذهبان - عسفان -ابحر تمتد إلى الشعيبة وكذلك محافظة رابغ مستورة - ثول - خليص والأجزاء المجاورة لها ، فيما تتعرض محافظة رنية الخرمة - تربة - المويه - والأجزاء المجاورة لها إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وأضاف " سرحان " : وفقا للحالة الجوية نفذ في المحافظات التي وقعت تحت تأثير الحالة الجوية خطة الأمطار وعلى ضوئها تم تحريك فرق مهمات الأمطار الخاصة بتقلبات الطقس والحالات المطرية إلى مواقعها المحددة مسبقا ، ولا زالت في الميدان حتى البلاغ عن انتهاء الحالة والدفاع المدني بالتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة يتابع المستجدات على مدار الساعة ، مشيراً إلى أن الحالة الجوية نتج عنها احتجاز ثلاثة أشخاص سعوديين الجنسية بداخل سيل في قرية مسر شمال محافظة خليص تم إخراج شخصين من قبل المواطنين قبل وصول فرق الإنقاذ للموقع وتم إخراج الشخص الثالث من قبل فرقة الإنقاذ وجميعهم بصحة جيده ، إضافة إلى ورود بعض البلاغات عن انقطاعات في التيار الكهربائي على أحياء بريمان القوزين القرينية الاجواد الحرازات المحاميد أم السلم وكذلك مركز حجر بمحافظة رابغ ، فيما لم تسجل أي بلاغات على محافظة جدة تم مباشرتها من قبل الفرق ، لافتاً إلى انه لا زالت الحالة الجوية مستمرة على منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني بالمنطقة يهيب بكافة المواطنين والمقيمين باتباع ما ينشر من قبل الدفاع المدني عبر منصة التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام لتجنب كافة المخاطر حفاظا على سلامة الجميع .