شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» تشارك في مؤتمر الموجات القصيرة بتونس والان نبدء بالتفاصيل

شاركت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مؤخراً في المؤتمر الدولي لتنسيق ترددات الموجات القصيرة (HFCC) للفترة الإذاعيةA19 ، في الجمهورية التونسية.

وعلى هامش المؤتمر، شارك مدير إدارة الشؤون الفنية المهندس إبراهيم الحمد الذي مثل الهيئة في المؤتمر بالاجتماع التنسيقي - الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لوفود مجلس التعاون المشاركة في المؤتمر.

وأكد المجتمعون أهمية تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع لمسؤولي الشؤون الهندسية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في ديسمبر 2018.

وشددوا على أهمية وجود دول المجلس في المحافل الدولية المتخصصة وتسجيل احتياجاتها من الترددات. وبحثوا تفعيل آليات لمتابعة جودة البث على الموجات القصيرة (SW) في مختلف دول العالم.

وأشار المشاركون في الاجتماع التنسيقي إلى أهمية تأهيل الكوادر الفنية الخليجية من خلال دورات متخصصة في الموجات القصيرة (HFCC)، داعين الأمانة العامة لمجلس التعاون للإعداد والتنسيق من أجل عقدها في القريب العاجل.

كما تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات خليجية لدى الأمانة العامة لتكون مرجعاً موحداً للجهات الإعلامية بدول المجلس للاستفادة منها أثناء المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.