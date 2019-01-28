شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات تدعو للإبلاغ عن رسائل الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ "الإبلاغ عن رسائل الاحتيال"، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.