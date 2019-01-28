شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات تدعو للإبلاغ عن رسائل الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ "الإبلاغ عن رسائل الاحتيال"، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.
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