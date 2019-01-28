الفيصل ينيب بدر بن سلطان لإمارة مكة خلال تمتعه بإجازته السنوية

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جدة - خالد شويل - أناب أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، الأمير بدر بن سلطان نائب أمير مكة لإمارة المنطقة خلال فترة تمتع سموه بإجازته السنوية.

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