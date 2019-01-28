شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء توضح نتائج وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عما يمثله الصوديوم من خطورة على صحة الإنسان عند تناوله في المياه المعبأة.

وقالت الغذاء والدواء في بيان لها : لا يشكل وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة أي قلق صحي للمستهلك الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية.



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