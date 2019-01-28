شكرا لقرائتكم أمير الشمالية يوجه بتأمين سكن لمواطن تضرر مسكنه من أمطار عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية بتأمين سكن لمواطن تضرر منزله جراء الأمطار والسيول التي هطلت على مدينة عرعر يوم أمس.

من جانبه عبر متابعات الخليج 365 عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية على سرعة تجاوبه وتأمين سكن له ولأسرته حتى تتم المعالجة.



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