الأمير محمد بن سلمان يدشن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.. عقود واستثمارات بالمليارات

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جدة - خالد شويل - تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 يدشن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030. وسيشهد البرنامج : – توقيع عقود بقيمة 200 مليار ريال

– تأسيس مناطق اقتصادية خاصة ذات مميزات للمستثمرين

– تأسيس غرفة للصفقات ستشهد طرح مشاريع جاهزة للتفاوض أمام المستثمرين، قيمتها 70 مليار ريال تمثل دفعة أولى لمشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال. ومن خلال البرنامج ستنطلق 330 مبادرة ، كما أن ثلث المبادرات ستحقق مستهدفات رؤية 2030. وسيركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين.

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