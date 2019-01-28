الان تتابع أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 752 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها أكثر من 752 ألف متر مربع، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في أكثر من 40 موقعاً بالمنطقة.

وبين أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الإحداثات التي تمت إزالتها تمثّلت في إنشاء غرف عشوائية، وعقوم ترابية وغيرها، مشيراً إلى أنه تم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.