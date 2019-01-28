الان تتابع وزير التعليم يطلب من 6 قيادات توضيح تأخر صرف العلاوة السنوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

طالب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ من 6 قيادات تعليمية في الوزارة توضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف الرواتب لهذا الشهر يناير 2019 لموظفي الوزارة وعدم انفاذ الامر السامي الكريم القاضي بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها واجراءاتها السابقة نفسها اعتبارا من 1/1/2019 الموافق 25/4/1440هـ.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإن الوزير طالب بإحاطته عن الموضوع بوقت كاف من الوكالات المعنية، وشدد على ضرورة إعداد تقرير متكامل عن الموضوع يتضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك بشكل عاجل.