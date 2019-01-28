بالفيديو .. السعودية تُدين 3 أطباء تسببوا فى وفاة طفلة وتلزمهم بدفع الدية الشرعية لذويها

أدانت الهيئة الصحية الشرعية بالمملكة العربية السعودية بمحافظة الطائف ثلاثة أطباء قد تسببوا فى وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر وتسمي “أطياف” وقد ألزمت الهيئة الأطباء الثلاثة بدفع الدية الشرعية لذوي الطفلة أطياف بعد إدانتهم بالتسبب فى وفاتها.

وصرح عم الطفلة أطياف للتليفزيون السعودي بأنه قرار الهيئة الصحية الشرعية جاء إظهاراً للحق وأنه لا يصح إلا الصحيح، وكان ثلاثة أطباء بمستشفى الملك عبد العزيز قد زعموا فى وقت سابق بأن وفاة الطفلة أطياف جاء نتيجة ارتجاع معدي، إلا أن الهيئة الصحية أكدت بأن هناك خطأ طبي تسبب فى وفاة الطفلة.

وأوضحت الهيئة الصحية بأن الطفلة أطياف قد عانت منذ ولادتها من فتحة فى الشرج، ودخلت مستشفى الملك عبد العزيز على إثر ذلك إجراء عملية جراحية، وعند خروجها من المستشفى كان على وجهها بقع زرقاء بالإضافة إلى جحوظ فى العينين، وعندا حاول ذويها الاستفسار عن حالة الطفلة بعد خروجها من العمليات تجاهل الأطباء لوقت طويل.

وقد طالب عم الطفلة المتحدث الرسمي باسم هيئة الصحة الشرعية بالطائف بالاعتذار رسمياً على الهواء مباشرة لإتهاهم والدة الطفلة أطياف بالتسبب فى وفاتها، وشدد على ضرورة نشر إعلان رسمي بأن الأطباء هم الذين تسببوا فى وفاة الطفلة، وكانت الهيئة الطبية الشرعية قد توصلت بأن وفاة الطفلة جاء نتيجة الإهمال الطبي والتفريط من جانب الطاقم الطبي وليس بسبب ارتجاع معدي بحسب ادعائهم.

وأوضحت الهيئة بأن الفريق المعالج لم يقوم باتخاذ الإجراءات الطبية السليمة، مثل قياس درجة الحرارة خلال إجراء العملية، وتسجيل كمية السوائل التى تخرج من الطفلة، وقياس مستوي السكر للطفلة، وعدم تدوين تفاصيل واضحة حول عمل قسطرة مركزية، وكانت الطفلة أطياف قد توفيت بعد 24 ساعة من إجراء العملية قبل عام من الآن وقد اتهمت والدتها الفريق الطبي بالتسبب فى وفاة ابنتها.