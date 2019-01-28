شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» و«الضلعان» لـ«الخليج 365»: المبتعث يساهم في التعريف بمكانة السعودية العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، على الدور الذي يطلع به المبتعث السعودي في تحقيق الريادة والتعريف بمكانة المملكة العربية السعودية وترسيخ سمعتها العالمية وقيمها الأصيلة ونشر ثقافتها وحضارتها وتراثها العريق.

مبيناً في حديثه لـ«الخليج 365» أهمية تشجيع وتحفيز الطلاب السعوديين الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية العريقة في جمهورية إيرلندا، من قبل سفارة المملكة العربية السعودية والملحقية الثقافية، وثمن السفير الجبير ماقامت به الملحقية الثقافية من تكريم الطلبة المبتعثين المتميزين علمياً وأكاديمياً وثقافياً واجتماعياً، وجمعيات الطلبة السعوديين والنادي السعودي وبرنامج تكامل التعليمي التربوي في مقرها، خلال حفل تدشين لوحة الشرف ضمت أسماء نخبة من طلابنا.

من جانبه شكر الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا الدكتور عبدالله بن محمد الضلعان، حضور السفير الجبير ومشاركته ابناءه المبتعثين والمبتعثات حفل المتفوقين وفرحتهم وتكريمهم وتدشين لوحة الشرف.

وأوضح الضلعان لـ«الخليج 365» أن تكريم المبتعثين الذين تصدروا قوائم الشرف يعد امتدادا لاستثمار الموارد البشرية، حيث يدفعهم ذلك على بذل مزيد من الجهد والتنافس ومضاعفة العمل من أجل التحصيل التعليمي والتفوق الأكاديمي، مشيراً أن ذلك يأتي ترجمة وتجسيدا للاهتمام الذي توليه قيادتنا للموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات، وحث المبتعثين على مواصلة العطاء والتميز ليعودوا وقد نالوا الشهادات العليا والمعرفة، التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في النهضة الشاملة التي تنعم بها مملكتنا الغالية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وبين الضلعان أن الملحقية الثقافية تعمل من خلال برامج ومبادرات وأنشطة تواكب رؤية 2030، وتوفير بيئة داعمة لتأهيل المبتعثين وتدريبهم ليكونوا نموذجاً مشرفاً لتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.

وقدم الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي على دعمهما السخي للمبتعثين أينما وجدوا، وعلى مشاركة الدكتور جاسر سليمان الحربش وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات، والمشرف على الملحقيات الثقافية في الحفل -عن بعد- ودعمه المستمر للملحقية وتشجيعه لكافة المبتعثين.