شكرا لقرائتكم خبر عن الغبار يضرب العاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تشهد العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إليها الآن موجة غبار كانت الأرصاد قد حذرت منها في وقت سابق، حيث غطى الغبار الطرق المؤدية للعاصمة على طريق الساحل طريق مكة المكرمة جدة والطائف، فيما وصلت موجة الغبار لوسط الاحياء السكنية.

هذا وحذر الدفاع المدني على أهمية اتخاذ درجات الحيطة من خلال رسائل موزعة: «وفقا لتقارير الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بتعرض معظم مناطق المملكة لتقلبات جوية تتمثل في (رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بامطار من متوسطة الى غزيرة)، فإن الدفاع المدني يؤكد على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات - متمنين السلامة للجميع».