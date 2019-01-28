شكرا لقرائتكم خبر عن مطار «المؤسس» للمسافرين: تواصلوا مع شركات الطيران لمعرفة مستجدات الحالة المناخية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

دعا مطار الملك عبدالعزيز⁩ الدولي بجدة، المسافرين، إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران؛ نظراً لما قد تسببه الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة من تأخير لإقلاع ووصول بعض الرحلات، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

وأدت الحالة المناخية في محافظة جدة إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب وشمال المحافظة، تتعامل معها الأجهزة المعنية بنشر فرق الإستاد والتدخل السريع، فيما لم تؤثر -حتى الساعة- على الحركة الملاحية في ميناء جدة وحركة الطائرات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

كما شهدت عدد من المحافظات شمالي جدة (خليص، الكامل، ذهبان) هطول أمطار، فيما أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن الأمطار متوسطة إلى خفيفة ولا بلاغات غير اعتيادية حتى اللحظة.

ودعت مديرية الدفاع المدني كافة المواطنين والمقيمين إلى متابعة إرشادات السلامة التي يبثها الدفاع المدني من خلال وسائل الإعلام وصفحات الدفاع المدني على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على عدم النزول في مجاري الأودية.