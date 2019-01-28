شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على جدة وعدد من محافظات منطقة مكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلاً من محافظات جدة، ذهبان، عسفان، أبحر تمتد إلى الشعيبة، وتبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.
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