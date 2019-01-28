شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمطار» تغلق دائري المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) (تصوير: بندر الترجمي) أغلقت الأمطار التي تشهدها المدينة المنورة حالياً، الدائري الثاني تحت إشارة العيون (القارات) والذي يعد الشريان الرئيسي لحركة السير، كذلك شهدت الجهة الغربية في حي العزيزية والسلام بجوار جامعه طيبة أمطار غزيره جدا أدت إلى احتجاز السيارات. فيما أكدت أمانة المدينة المنورة عبر موقعها الرسمي، أنها بصدد سحب تجمعات مياه الأمطار في المواقع الغير مخدومة.



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