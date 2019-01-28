محمد بن مسعود - الدمام - تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية اسم #جابرة على الحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام من 20 حتى 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 26 حتى 28 يناير 2019م. "تسميات" تطلق على الحالة الماطرة.. #جابرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28 أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية اسم #جابرة على الحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام من 20 حتى 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 26 حتى 28 يناير 2019م. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 02:13 PM تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية اسم #جابرة على الحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام من 20 حتى 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 26 حتى 28 يناير 2019م. ، "تسميات" تطلق على الحالة الماطرة.. #جابرة ،

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