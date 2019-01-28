، قصة إهدار "مشروع إيران وتركيا التوسعي" للقانون الدولي.. والبديل السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - رؤية يقدمها "المخلفي" وفق محاولاتهما المستميتة وقطر لإسقاط الحكومات العربية

إن الهدف الرئيس لإنشاء هيئة الأمم المتحدة حسب ما نص عليه ميثاقها: "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي".

وقد انضمت تقريبا جميع دول العالم المستقلة، ووقعت على ميثاقها معلنةً قبولها بما تضمنه من التزامات دولية من احترام للقانون الدولي وسيادة الدول وحسن الجوار، ومن ضمن الدول الموقعة عليه إيران وتركيا، إلا أن المراقب للأحداث وتصرفات هاتين الدولتين يتضح له جلياً أنهما تناقضان تعهداتهما وتعملان لتنفيذ مشاريع توسعية قومية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وفي هذا التقرير يوضح أستاذ القانون الدولي والمقارن في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب المخلفي لـ"الخليج 365" المشروع التوسعي الإيراني والتركي في ضوء القانون الدولي.

تصدير الثورة الخمينية



وقال "المخلفي" موضحاً: "نجد أن المشروع الصفوي الفارسي الذي يعمل في وضح النهار وأمام مرأى من المجتمع الدولي، وينطلق من منطلقات قومية وطائفية، ويستند على دستور وطني قد حدد أهدافه التوسعية والعدائية للمجتمع الدولي والمناقضة لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تزعم هذه الدولة أنها تلتزم بها".

وأضاف: "الدستور الإيراني الذي صدر في عام 1979م ينص صراحةً على أن الهدف الذي تسعى إليه الجمهورية الإيرانية تصدير الثورة الخمينية للعالم مستغلةً العقيدة الإثني عشرية الشيعية وتهيئة العالم حسب زعمهم لولاية وحكم الولي الفقيه، فتضمن ما نصه: "فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية مع سائر الحركات الإسلامية والشعبية" فبناء على هذا الدستور فإن الحكومة الإيرانية مُلزَمة بالعمل على تحقيق هذه الأهداف العدوانية من غير اعتبار ولا احترام لقوانين دولية ولا لحدود الدول الأخرى ولا لحسن الجوار معها، وكذلك من دون اعتبار لالتزاماتها بالعمل مع المجتمع الدولي وبالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن العالمي. بل على العكس فإنها تقوم بتصرفات عدوانية من خلال التدخل في شؤون الدول الأخرى وإثارة النعرات الطائفية المقيتة ودعم الجماعات والمليشيات المسلحة العابرة للحدود لضرب أمن واستقرار الدول كما هو الحال باعترافها صراحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

التصرفات الإيرانية العدوانية

وتابع: "جميع تلك التصرفات الإيرانية العدوانية مخالفة لقواعد القانون الدولي وخصوصاً لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه إيران والذي يؤكد في مادته الأولى على أن "مقاصد الأمم المتحدة هي: حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعَّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.... وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها"، في حين نجد بأن إيران لم تحترم هذه المقاصد بل تعمل لتحقيق مقاصدها ومشروعها القومي والطائفي الذي حددته في دستورها".

وبين: "كما أن ما تقوم به إيران من تدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم للمليشيات المسلحة العابرة للحدود ومحاولة زعزعة أمن بعض الدول واستقرارها مخالف لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 وتاريخ 24 أكتوبر من عام 1970م، والذي يؤكد وجوب احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، كما يؤكد أن "على كل دولة واجب الامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم القوات غير النظامية أو العصابات المسلحة، بما في ذلك المرتزقة، للإغارة على إقليم دولة أخرى. وعلى كل دولة واجب الامتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها".

وأوضح: "المتأمل في نص هذا القرار وكأنه يصف تصرفات إيران الحالية في منطقة الشرق الأوسط من محاولة نشر الفوضى وتقويض استقرار الدول وإسقاطها وإثارة الحروب والنزاعات لتهيئة المنطقة لمشروعها التوسعي العدواني".

المشروع التركي وحكومة قطر

وقال أستاذ القانون الدولي: "لا يقل المشروع التركي، الذي بدأ يُظهر نواياه في الآونة الأخيرة، خطراً عن المشروع الإيراني، وإن كان الأول أكثر خجلاً وأقل حماساً، فتجد رئيس تركيا الحالي "أردوغان" يلمح أحياناً ويصرح في أخرى بحنينه لإرث أجداده في حكم أرض العرب وخصوصاً الأراضي المقدسة في مكة والمدينة؛ ولتحقيق حلمها التوسعي تعمل تركيا، وفق آراء بعض المحللين السياسيين، من خلال التنسيق وتبني تنظيمات إسلامية كتنظيم الإخوان الإرهابي بمساعدة من حكومة قطر لتمكين هذا التنظيم من التغلغل في صفوف المجتمات ومحاولة إسقاط حكومات الدول العربية وتولي مقاليد الحكم فيها وإعلان الولاء التام لتركيا على أنها رمز الخلافة الإسلامية الجديدة، وتعتبر جميع تلك التصرفات العدوانية ضد الدول الآمنة المستقرة لتحقيق المشروع التوسعي القومي التركي من الأعمال المحرمة في القانون الدولي وانتهاك لسيادة تلك الدول وتدخلاً في شؤونها الداخلية.

استهداف المملكة

وأردف: "كما هو واضح لكل مراقبٍ للأوضاع في المنطقة والعالم يجد أنه وفي ظل غياب موقف واضح وصريح من المجتمع الدولي وخصوصاً المنظمات الدولية ذات العلاقة حيال تلك المشاريع التوسعية العدوانية الفارسية والتركية المخالفة للقانون الدولي وللأهداف المعلنة لإنشاء هيئة الأمم المتحدة فإن هاتين الدولتين تتصرفان في المنطقة العربية خلافاً لما تعهدتا به في ميثاق الأمم المتحدة من احترام سيادة الدول والعمل على حفظ الأمن والسلم الدولي".

والحقيقة الثابتة التي يعترف بها تارةً أصحاب المشروعين الإيراني والتركي وينكرونها تارةً أخرى هي أنَّ استهداف المملكة العربية السعودية هو القاسم المشترك بينهما، ولكلٍ منهما أسبابه الخاصة لاستهداف وطننا العظيم، ولكن مكانة المملكة الدينية الإسلامية وثرواتها وخيراتها وحقدهم على شعبها وقيادته واللحمة الوطنية التي تجمعهم من أهم أسباب حملاتهم العدوانية عليها.

السعودية والقانون الدولي

وقال "المخلفي": "لعل من المفترض أن يتساءل المرء لماذا لا يكون للمملكة مشروع توسعي تواجه به هذه المشاريع العدوانية كجزء من الدفاع عن النفس المشروع؟ والجواب سيكون حتماً أن المملكة العربية السعودية دولة تحترم القانون الدولي وتحترم التزاماتها الدولية والعهود والمواثيق التي وقعت عليها انطلاقاً من الإحساس بمسؤوليتها الدولية كعضو في هيئة الأمم المتحدة، فمنذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- أخذت على عاتقها الالتزام بالشريعة الإسلامية التي اتخذتها دستوراً لها ومنهجاً تسير عليه في إدارة شؤونها الداخلية والدولية؛ فالشريعة الإسلامية تفرض على المسلمين الوفاء بالعهود والمواثيق قال الله تعالى: {يا أيها الذين أوفوا بالعقود}، فسارت المملكة على هذا المنهج منذ تأسيسها حتى اليوم فلم يُعهد عليها نقض عهدٍ أو الدخول في أي تصرفات تخالف القانون الدولي.

المشروع البديل

ولذلك فقد اتخذت المملكة مشروعاً بديلاً وهو مشروع البناء والتطوير في الداخل في شتى المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصناعية تتمثل في رؤية المملكة 2030 والتي يقودها الأمير محمد بن سلمان بتوجيه من الملك سلمان -حفظهما الله- وبذلك يتضح للجميع الأسباب التي جعلت المملكة وقيادتها تتبوأ هذا المكانة الدولية الكبيرة والمنزلة الرفيعة بين دول العالم وحازت احترام وتقدير المجتمع الدولي.