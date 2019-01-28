جدّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها إلى جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.
ودعت "الهيئة"، إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ "الإبلاغ عن رسائل الاحتيال"، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.
"الاتصالات" تجدّد دعوتها للإبلاغ عن رسائل الاحتيالوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-28
جدّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها إلى جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.
ودعت "الهيئة"، إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ "الإبلاغ عن رسائل الاحتيال"، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:55 PM
من خلال الاتصال عبر الرقم 330330
جدّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها إلى جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.
ودعت "الهيئة"، إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ "الإبلاغ عن رسائل الاحتيال"، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.
، "الاتصالات" تجدّد دعوتها للإبلاغ عن رسائل الاحتيال ،
المصدر : الخليج 365
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