- 1/2
- 2/2
تشهد أجزاء من محافظة جدة، أمطاراً تراوحت بين خفيفة إلى غزيرة وبالتحديد شمال المحافظة؛ وسط تنبيه من مطار الملك عبدالعزيز إلى أن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة، قد تتسبب في تأخير إقلاع أو وصول بعض الرحلات.
ودعا "مطار المؤسس"، المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير جراء الحالة المناخية المستمرة.
فيما ذكر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظات المنطقة خلال الساعات القادمة.
"مطار المؤسس" يدعو للتواصل مع الشركات لمستجدات مواعيد الرحلاتسعود الدعجاني الخليج 365 2019-01-28
تشهد أجزاء من محافظة جدة، أمطاراً تراوحت بين خفيفة إلى غزيرة وبالتحديد شمال المحافظة؛ وسط تنبيه من مطار الملك عبدالعزيز إلى أن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة، قد تتسبب في تأخير إقلاع أو وصول بعض الرحلات.
ودعا "مطار المؤسس"، المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير جراء الحالة المناخية المستمرة.
فيما ذكر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظات المنطقة خلال الساعات القادمة.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:41 PM
نبّه إلى أن الحالة المناخية المستمرة قد تسبب تأخير إقلاع أو وصول بعضها
تشهد أجزاء من محافظة جدة، أمطاراً تراوحت بين خفيفة إلى غزيرة وبالتحديد شمال المحافظة؛ وسط تنبيه من مطار الملك عبدالعزيز إلى أن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة، قد تتسبب في تأخير إقلاع أو وصول بعض الرحلات.
ودعا "مطار المؤسس"، المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير جراء الحالة المناخية المستمرة.
فيما ذكر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظات المنطقة خلال الساعات القادمة.
، "مطار المؤسس" يدعو للتواصل مع الشركات لمستجدات مواعيد الرحلات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مطار المؤسس" يدعو للتواصل مع الشركات لمستجدات مواعيد الرحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.