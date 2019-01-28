السعودية اليوم / "حقيقة التوحيد ومظاهر ضعفه" محاضرة بنجران غداً



نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

ينفذ فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد غداً، محاضرة بعنوان "حقيقة التوحيد ومظاهر ضعفه"، يقدمها عبدالله بن فرج الزهراني، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بحي الخالدية بمدينة نجران.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن برنامج "حصانة" الذي ينفذه فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة.

// انتهى //

13:53ت م

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نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسينفذ فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد غداً، محاضرة بعنوان "حقيقة التوحيد ومظاهر ضعفه"، يقدمها عبدالله بن فرج الزهراني، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بحي الخالدية بمدينة نجران.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن برنامج "حصانة" الذي ينفذه فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة.// انتهى //13:53ت م0095

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