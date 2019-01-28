السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة



بريدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة صالح العميرة.

وأطلع سمو أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء على الجهود التي تبذل من قبل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة, حيث تسلم سموه تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف عن مشاركة الرئاسة العامة في حج عام 1439هـ، متضمناً منجزات المراكز التوجيهية للرئاسة، كما تسلم سموه نسخة من تقرير المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية

كما اطلع سموه على نسخة من شهادة الجودة العالمية الآيزو ISO 9001 الممنوحة من المنظمة العالمية SAI Global ، للهيئة في مجال تقديم خدماتها ذات الجودة العالية للحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن, ومجموعة من السجل العلمي للبحوث العلمية المختارة للمؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد سمو أمير القصيم حرص قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على تطبيق تعاليم ديننا الإسلامي وكل ما فيه خير للوطن وأبنائه، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، وجهود توعوية وتثقيفية في المجتمع لأداء رسالتها في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جانبه، قدّم العميرة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, على دعمه المتواصل لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع في تحقيق الأهداف المنشودة.

// انتهى //

13:51ت م

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بريدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة صالح العميرة.وأطلع سمو أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء على الجهود التي تبذل من قبل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة, حيث تسلم سموه تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف عن مشاركة الرئاسة العامة في حج عام 1439هـ، متضمناً منجزات المراكز التوجيهية للرئاسة، كما تسلم سموه نسخة من تقرير المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، الذي نظمته الرئاسة العامة للهيئة مؤخراً بالرياض.كما اطلع سموه على نسخة من شهادة الجودة العالمية الآيزو ISO 9001 الممنوحة من المنظمة العالمية SAI Global ، للهيئة في مجال تقديم خدماتها ذات الجودة العالية للحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن, ومجموعة من السجل العلمي للبحوث العلمية المختارة للمؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأكد سمو أمير القصيم حرص قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على تطبيق تعاليم ديننا الإسلامي وكل ما فيه خير للوطن وأبنائه، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، وجهود توعوية وتثقيفية في المجتمع لأداء رسالتها في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.من جانبه، قدّم العميرة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, على دعمه المتواصل لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع في تحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //13:51ت م0093

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