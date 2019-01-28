السعودية اليوم / المرصد السوري : قوات النظام السوري تواصل خروقات مناطق الهدنة التركية الروسية



لندن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

قصفت قوات النظام السوري صباح اليوم مناطق تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح ومناطق الهدنة الروسية التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري قصفت صباح اليوم أماكن في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، كما واصلت قصفها بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين مناطق في البحوث العلمية والراشدين والمنصورة بضواحي حلب الغربية، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

ولم يشر المرصد إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء قصف قوات النظام السوري.

// انتهى //

13:39ت م

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لندن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسقصفت قوات النظام السوري صباح اليوم مناطق تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح ومناطق الهدنة الروسية التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري قصفت صباح اليوم أماكن في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، كما واصلت قصفها بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين مناطق في البحوث العلمية والراشدين والمنصورة بضواحي حلب الغربية، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.ولم يشر المرصد إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء قصف قوات النظام السوري.// انتهى //13:39ت م0089

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