السعودية اليوم / مدني الرياض يدعو للحيطة خلال موجة الغبار



الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بحسب التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار انعدام الرؤية الافقية بسبب موجة الغبار التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والخرج والافلاج والأجزاء المجاورة،تستمر حتى الساعة الثالثة عصراً .

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي،على اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو والجهاز التنفسي ،ولقائدي المركبات على الطرق السريعة،راجياً للجميع السلامة.

// انتهى //

13:33ت م

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الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بحسب التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار انعدام الرؤية الافقية بسبب موجة الغبار التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والخرج والافلاج والأجزاء المجاورة،تستمر حتى الساعة الثالثة عصراً .وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي،على اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو والجهاز التنفسي ،ولقائدي المركبات على الطرق السريعة،راجياً للجميع السلامة.// انتهى //13:33ت م0086

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