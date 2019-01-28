السعودية اليوم / أمطار متوسطة على محافظة رفحاء



رفحاء 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:32ت م

0085



رفحاء 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسهطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //13:32ت م0085

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