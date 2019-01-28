

القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

عبرت 57 سفينة اليوم، المجرى الملاحي لقناة السويس، في الاتجاهين بحمولات إجمالية بلغت ثلاثة ملايين و 800 ألف طن.

وأوضحت الاحصائيات الملاحية لهيئة القناة، أن قافلة الشمال ضمت 31 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 300 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 26 سفينة، بحمولات إجمالية بلغت مليونًا و 500 ألف طن، كان أكبرها سفينة حاويات حمولتها 181 ألف طن.

// انتهى //

13:20ت م

0082



القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسعبرت 57 سفينة اليوم، المجرى الملاحي لقناة السويس، في الاتجاهين بحمولات إجمالية بلغت ثلاثة ملايين و 800 ألف طن.وأوضحت الاحصائيات الملاحية لهيئة القناة، أن قافلة الشمال ضمت 31 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 300 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 26 سفينة، بحمولات إجمالية بلغت مليونًا و 500 ألف طن، كان أكبرها سفينة حاويات حمولتها 181 ألف طن.// انتهى //13:20ت م0082

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / 57 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.