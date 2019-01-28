

نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

نفذت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، ممثلة بلجنة التشكيل والخط العربي أمس، ورشة تدريبية في التصميم الداخلي والخارجي والديكور، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة.

وتهدف الورشة إلى تعليم التصميم الداخلي والخارجي بواسطة برنامج Sketch-Up وأساسيات البرنامج، والتعريف بأساسيات تصميم الديكور وأنواعه، والفرق بين الهندسة المعمارية والتصميم، وأوجه التشابه بينهما.

// انتهى //

13:16ت م

0080



نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنفذت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، ممثلة بلجنة التشكيل والخط العربي أمس، ورشة تدريبية في التصميم الداخلي والخارجي والديكور، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة.وتهدف الورشة إلى تعليم التصميم الداخلي والخارجي بواسطة برنامج Sketch-Up وأساسيات البرنامج، والتعريف بأساسيات تصميم الديكور وأنواعه، والفرق بين الهندسة المعمارية والتصميم، وأوجه التشابه بينهما.// انتهى //13:16ت م0080

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التصميم الداخلي والخارجي والديكور" ورشة عمل بفنون نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.