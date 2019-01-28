السعودية اليوم / "بيت الصحة" يقدم خدماته لـ 17 ألف زائر بمهرجان الزيتون بالجوف



سكاكا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

تشارك المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف في "بيت الصحة" ضمن مهرجان الزيتون الدولي الـ 12 , عبر مستشفى توعوي مصغر وذلك ضمن مبادرات برنامج " جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني أن "بيت الصحة" يهدف لرفع الوعي الصحي والتقليل من الممارسات الخاطئة, ويقدم خدماته لزوار المهرجان عبر عدد من العيادات والأركان, مبيناً أن البيت يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار حيث تخطى عدد الزيارات خلال 17 ألف زائر, وأستفاد من العيادات 2500 مريض.

ويضم البيت مجموعة من العيادات والأجنحة التوعوية , تقدم الخدمات التوعية للزوار, حيث يقدم خدمات الفحوصات والتحاليل للراغبين, كما يقوم بفحص السكر والسكر التراكمي, وقياسات للكتلة والوزن وتعريف بجراحات السمنة, وركن للتغذية, وعيادة للأسنان والتثقيف الدوائي, وجناح للتبرع بالدم للرجال والنساء, وعيادات للتحذير عن مخاطر الإفراط بالأعشاب والألعاب الإلكترونية, والحمل عالي الخطورة, وهشاشة العظام, والطرق الصحيحة لغسيل الأيدي, كما يتيح للزوار تقييم الخدمات الصحية وتسجيل توصياتهم, ويقدم تعريفاً بالرعاية الصحية المنزلية, ودورات تدريبية للزوار على الإنعاش القلبي, وإستشارات نفسية.

كما يضم معرض الفيتامينات الذي يعرف باحتياجات الجسم من الفيتامينات وأعراض نقصها , ويضم ركناً للطفل يقدم التوعية الصحية عن طريق اللعب في عدة أجنحة , كعيادات ألعاب والتلوين وتقديم الفواكه, ومكتبة صحية للطفل.

// انتهى //

13:14ت م

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سكاكا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستشارك المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف في "بيت الصحة" ضمن مهرجان الزيتون الدولي الـ 12 , عبر مستشفى توعوي مصغر وذلك ضمن مبادرات برنامج " جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأوضح مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني أن "بيت الصحة" يهدف لرفع الوعي الصحي والتقليل من الممارسات الخاطئة, ويقدم خدماته لزوار المهرجان عبر عدد من العيادات والأركان, مبيناً أن البيت يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار حيث تخطى عدد الزيارات خلال 17 ألف زائر, وأستفاد من العيادات 2500 مريض.ويضم البيت مجموعة من العيادات والأجنحة التوعوية , تقدم الخدمات التوعية للزوار, حيث يقدم خدمات الفحوصات والتحاليل للراغبين, كما يقوم بفحص السكر والسكر التراكمي, وقياسات للكتلة والوزن وتعريف بجراحات السمنة, وركن للتغذية, وعيادة للأسنان والتثقيف الدوائي, وجناح للتبرع بالدم للرجال والنساء, وعيادات للتحذير عن مخاطر الإفراط بالأعشاب والألعاب الإلكترونية, والحمل عالي الخطورة, وهشاشة العظام, والطرق الصحيحة لغسيل الأيدي, كما يتيح للزوار تقييم الخدمات الصحية وتسجيل توصياتهم, ويقدم تعريفاً بالرعاية الصحية المنزلية, ودورات تدريبية للزوار على الإنعاش القلبي, وإستشارات نفسية.كما يضم معرض الفيتامينات الذي يعرف باحتياجات الجسم من الفيتامينات وأعراض نقصها , ويضم ركناً للطفل يقدم التوعية الصحية عن طريق اللعب في عدة أجنحة , كعيادات ألعاب والتلوين وتقديم الفواكه, ومكتبة صحية للطفل.// انتهى //13:14ت م0079

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.