السعودية اليوم / تعاوني الوجه ينظم محاضرة بعنوان " أمننا في سلامة فكرنا " غداً



تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه غداً, محاضرة بعنوان " أمننا في سلامة فكرنا "، يقدمها محمد مطلق المعيقلي, وذلك بعد صلاة العشاء بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة الوجه.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة كلمات " أمننا حياة " , وضمن مناشط المكتب لهذا العام .

// انتهى //

13:12ت م

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تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه غداً, محاضرة بعنوان " أمننا في سلامة فكرنا "، يقدمها محمد مطلق المعيقلي, وذلك بعد صلاة العشاء بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة الوجه.وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة كلمات " أمننا حياة " , وضمن مناشط المكتب لهذا العام .// انتهى //13:12ت م0077

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