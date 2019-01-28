السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينظم معرض " ملتقى الشرق "



مكة المكرمة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

افتتح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني اليوم معرض " ملتقى الشرق " الذي ينظمه مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة بالتعاون إدارة الشؤون الصحية المدرسية ومراكز الأحياء وإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة.

ويشتمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية, على عدد من الأركان التي تبث رسائل توعوية وتثقيفية تُسهم في رفع الوعي والثقافة لدى الطلاب عن أخطار الألعاب الالكترونية, وأضرار التدخين والمخدرات، وكذلك ركناً عن التربية البدنية وركن للتربية الفنية وآخر عن برنامج رفق الإرشادي, بالإضافة إلى إقامة محاضرات مصاحبة عن أضرار الألعاب الالكترونية وعرض البدائل الصحيحة والصحية وعرض مادة فلمية من إنتاج طلاب المدارس عن مخاطر الألعاب الإلكترونية, ورسومات معبرة عن أخطارها والضرر الذي يلحق بممارستها المستمرة .

وأشاد الدكتور فهد الزهراني بمحتويات المعرض لما يحويه من أركان مميزة , مؤكداً أهمية تفعيل مثل هذه المعارض النوعية لما لها من أثر تربوي إيجابي سواءً على مستوى المجتمع بصفة عامة أو المجتمع التربوي بصفة خاصة .

ولفت النظر الى ضرورة استمرارية مثل هذه المعارض أنها تحظى بالدعم من وزارة التعليم وتلقى أولوية واهتمام كبير من إدارة تعليم مكة لما لها من فوائد في الميدان التربوي من خلال حماية الطلاب من المشكلات السلوكية والأخلاقية والمؤثرات العقلية والفكرية ولأهمية التعامل التربوي مع هذه المشكلة من جميع جوانبها لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي .

// انتهى //

13:04ت م

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مكة المكرمة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسافتتح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني اليوم معرض " ملتقى الشرق " الذي ينظمه مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة بالتعاون إدارة الشؤون الصحية المدرسية ومراكز الأحياء وإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة.ويشتمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية, على عدد من الأركان التي تبث رسائل توعوية وتثقيفية تُسهم في رفع الوعي والثقافة لدى الطلاب عن أخطار الألعاب الالكترونية, وأضرار التدخين والمخدرات، وكذلك ركناً عن التربية البدنية وركن للتربية الفنية وآخر عن برنامج رفق الإرشادي, بالإضافة إلى إقامة محاضرات مصاحبة عن أضرار الألعاب الالكترونية وعرض البدائل الصحيحة والصحية وعرض مادة فلمية من إنتاج طلاب المدارس عن مخاطر الألعاب الإلكترونية, ورسومات معبرة عن أخطارها والضرر الذي يلحق بممارستها المستمرة .وأشاد الدكتور فهد الزهراني بمحتويات المعرض لما يحويه من أركان مميزة , مؤكداً أهمية تفعيل مثل هذه المعارض النوعية لما لها من أثر تربوي إيجابي سواءً على مستوى المجتمع بصفة عامة أو المجتمع التربوي بصفة خاصة .ولفت النظر الى ضرورة استمرارية مثل هذه المعارض أنها تحظى بالدعم من وزارة التعليم وتلقى أولوية واهتمام كبير من إدارة تعليم مكة لما لها من فوائد في الميدان التربوي من خلال حماية الطلاب من المشكلات السلوكية والأخلاقية والمؤثرات العقلية والفكرية ولأهمية التعامل التربوي مع هذه المشكلة من جميع جوانبها لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي .// انتهى //13:04ت م0075

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