السعودية اليوم / إصابة ما لا يقل عن 16 طالبًا جراء سقوط حافلة مدرسية في قناة للصرف



نيودلهي 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

أعلنت مصادر من الشرطة الهندية، أن ما لا يقل عن 16 طالبًا ومعلمهم، أصيبوا بجروح جراء سقوط حافلة كانت تقلهم في قناة للصرف، جنوب البلاد، اليوم.

وأصيب طالبان بجروح خطيرة جراء سقوط الحافلة، التي كانت في طريقها إلى مدرسة خاصة بمنطقة جونتور بولاية أندرا براديش.

وقال مصدر أمني محلي: إن "السائق فقد السيطرة على الحافلة، مما تسبب في سقوطها"، مضيفًا أن 16 طالبًا تتراوح أعمارهم بين سبعة و 15 عامًا أصيبوا، اثنان منهم في حالة حرجة.

وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث "مشكلة ميكانيكية" في الحافلة. وحادثة اليوم هي الثانية لحافلة مدرسية هذا الشهر, وكان سبعة تلاميذ وسائق حافلتهم، لقوا حتفهم في وقت سابق من الشهر الجاري، جراء سقوط الحافلة من فوق ممر جبلي شمال البلاد.

// انتهى //

13:00ت م

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نيودلهي 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأعلنت مصادر من الشرطة الهندية، أن ما لا يقل عن 16 طالبًا ومعلمهم، أصيبوا بجروح جراء سقوط حافلة كانت تقلهم في قناة للصرف، جنوب البلاد، اليوم.وأصيب طالبان بجروح خطيرة جراء سقوط الحافلة، التي كانت في طريقها إلى مدرسة خاصة بمنطقة جونتور بولاية أندرا براديش.وقال مصدر أمني محلي: إن "السائق فقد السيطرة على الحافلة، مما تسبب في سقوطها"، مضيفًا أن 16 طالبًا تتراوح أعمارهم بين سبعة و 15 عامًا أصيبوا، اثنان منهم في حالة حرجة.وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث "مشكلة ميكانيكية" في الحافلة. وحادثة اليوم هي الثانية لحافلة مدرسية هذا الشهر, وكان سبعة تلاميذ وسائق حافلتهم، لقوا حتفهم في وقت سابق من الشهر الجاري، جراء سقوط الحافلة من فوق ممر جبلي شمال البلاد.// انتهى //13:00ت م0074

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