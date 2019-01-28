السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة توقّع اتفاقية التعاون الأكاديمي مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة



الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

وقّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم, اتفاقية التعاون الأكاديمي مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع وكالة الجامعة للشؤون الصحية في مجال البحوث الصحية والدراسات السريرية ودعم الاختراعات، مما يحقق أحد الغايات الاستراتيجية للجامعة وهي دمج المعرفة البحثية في المناهج الدراسية في كليات الجامعة، وربطها بقضايا المجتمع.

ومثّل الجامعة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف, ومن جانب الوزارة المدير العام للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة عذراي بنت فيصل العتيبي، وذلك في مقر الجامعة.

وأكدت الدكتورة بن سيف أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية بهدف التكامل بينهما والاستثمار الأمثل للموارد وتوجيه البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية لخدمة قضايا المجتمع الصحية، مما يساهم في تقديم الدراسات التي تحتاجها وزارة الصحة لرسم سياساتها ومبادراتها وذلك من خلال تسهيل وصول الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والعلماء في المؤسسات الأكاديمية للبيانات اللازمة وتسخير جهودهم لحل المشكلات الصحية الوطنية.

فيما أوضحت العتيبي أن الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة تتبنى برنامج التعاون الأكاديمي مع كافة الجامعات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تكوين شبكة من التحالفات البحثية لدعم ودفع دفة البحوث في القطاع الصحي، حيث ترتكز جودة البحوث الصحية على مدى قدرتنا في تعزيز التعاون البحثي بين القطاع الخدمي ممثلاً في وزارة الصحة والقطاع الأكاديمي ممثلاً في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والذي سيُسهم مستقبلا في دعم القرارات والسياسيات الصحية مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

//انتهى//

12:35ت م

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الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسوقّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم, اتفاقية التعاون الأكاديمي مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع وكالة الجامعة للشؤون الصحية في مجال البحوث الصحية والدراسات السريرية ودعم الاختراعات، مما يحقق أحد الغايات الاستراتيجية للجامعة وهي دمج المعرفة البحثية في المناهج الدراسية في كليات الجامعة، وربطها بقضايا المجتمع.ومثّل الجامعة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف, ومن جانب الوزارة المدير العام للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة عذراي بنت فيصل العتيبي، وذلك في مقر الجامعة.وأكدت الدكتورة بن سيف أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية بهدف التكامل بينهما والاستثمار الأمثل للموارد وتوجيه البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية لخدمة قضايا المجتمع الصحية، مما يساهم في تقديم الدراسات التي تحتاجها وزارة الصحة لرسم سياساتها ومبادراتها وذلك من خلال تسهيل وصول الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والعلماء في المؤسسات الأكاديمية للبيانات اللازمة وتسخير جهودهم لحل المشكلات الصحية الوطنية.فيما أوضحت العتيبي أن الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة تتبنى برنامج التعاون الأكاديمي مع كافة الجامعات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تكوين شبكة من التحالفات البحثية لدعم ودفع دفة البحوث في القطاع الصحي، حيث ترتكز جودة البحوث الصحية على مدى قدرتنا في تعزيز التعاون البحثي بين القطاع الخدمي ممثلاً في وزارة الصحة والقطاع الأكاديمي ممثلاً في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والذي سيُسهم مستقبلا في دعم القرارات والسياسيات الصحية مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.//انتهى//12:35ت م0066

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