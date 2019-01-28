شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضير" و"المطيري" و"بشاير" في أمسية شعرية بالجناح السعودي بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل
وبدأت الأمسية، بإلقاء بعض قصائدهم داخل الصالون الثقافي بحضور الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة، والعديد من رواد الجناح.
القى "الخضير" قصيدة "مرحي أبا فهد" وهي قصيدة مدح في خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته لمنطقة الإحساء ولقاءه بالمواطنين، وقصيدة أخرى أهداها إلى مصر الكنانة بعنوان "فكان النيل سلوانا"، والتي تتحدث عن حب الشعب السعودي لمصر ولنيلها الخالد.
كما ألقت الشاعرة "بشاير" بعض القصائد الشعرية بالأمسية وسط حضور مميز من جماهير ورواد معرض القاهرة للكتاب، والقت الدكتورة هند عبدالرزاق المطيري عدد من القصائد منها "سلمان يا فخر البلاد وعزها".
وفي نهاية الأمسية أهدي الدكتور "النامي" إلى الشعراء "الخضير"، و"المطيري"، و"بشاير" دروع تذكارية.
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