شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية والان مع التفاصيل
ولا تزال الرياح تواصل نشاطها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على معظم أحياء وشوارع العاصمة المقدسة، وسط استنفار كل الجهات للتعامل مع الحالة، التي قد يعقبها هطولات أمطار؛ بحسب ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها).
كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتيْ الرياض والشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.