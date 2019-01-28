شكرا لقرائتكم خبر عن سيول جارفة تجتاح شمال السعودية والمدينة المنورة.. فيديو والان مع التفاصيل

شهدت مناطق في المملكة العربية السعودية، هطولَ أمطارٍ غزيرة تسببت بسيول جارفة، كان أبرزها المناطق الشمالية والمدينة المنورة.

وتسببت تقلبات الطقس العنيفة، في تعطيل الدراسة في عدد من مدارس ومدن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية اليوم الاثنين، كإجراءات احترازية تحسّبًا لأي حوادث.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أحدث تقرير لها عن حالة الطقس ليوم الاثنين في السعودية، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وشمال منطقتي الرياض، والشرقية.

وأهابت الهيئة باستمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها .. وفق 'إرم نيوز'.

قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية في الولايات المتحدة، إن من المتوقع أن تهبَّ موجة شديدة البرودة على منطقة الغرب الأوسط الأمريكي هذا الأسبوع مصحوبة بسقوط ثلوج ودرجات حرارة قاسية البرودة، وربما رياح باردة خطيرة تهدد الأرواح على أنحاء شمال ولاية إلينوي وشمال غرب ولاية إنديانا.

وأضافت الهيئة أن الثلوج بدأت في السقوط على منطقة شيكاجو ليل يوم أمس الأحد. وبعد ذلك، ستتعرض المنطقة “لأبرد كتلة هوائية منذ سنوات” يوم غد الثلاثاء مع طقس سيّئ جدًّا يستمر حتى يوم الجمعة.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المنطقة إلى مستويات قياسية في منتصف الأسبوع.

وتشهد بعض مناطق شمال ولاية مينيسوتا وشمال ولاية ويسكونسن درجات حرارة تصل إلى حد التجمد.

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية على” تويتر” أن درجات الحرارة انخفضت لتصل إلى 44 تحت الصفر بمقياس فهرنهايت (42 درجة مئوية تحت الصفر) في مدينة إنترناشونال فولز بولاية مينيسوتا صباح يوم الأحد محطمة الرقم القياسي السابق بثماني درجات.

وقال فرع الهيئة في مدينة دي موين إن “الهواء البارد الخطير والمهدد للحياة” سيؤثر على ولاية أيوا منذ صباح الثلاثاء وحتى صباح الجمعة ومن المرجح أن تتراوح درجة حرارة الهواء البارد يوم الأربعاء من 45 درجة فهرنهايت تحت الصفر إلى 55 درجة فهرنهايت تحت الصفر في الجزء الشمالي من الولاية.

وقالت شركة دلتا ايرلاينز للطيران، إنها ستتنازل عن رسوم تبديل الرحلات للركاب المتضررين من الطقس الشتوي في شيكاغو وديترويت ومناطق الغرب الأوسط العليا.

ومن المتوقع أن تضرب الكتلة الباردة مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة أيضا.

ويتوقع أن تشهد نيويورك وواشنطن العاصمة، وبنسلفانيا ونيو إنجلاند درجات حرارة متجمدة، لكنها لن تكون بقسوة درجات الحرارة الباردة في المناطق الداخلية، ويتوقع سقط ثلوج أيضًا.

وقالت هيئة الأرصاد إن “شمال ولاية مسيسيبي وشمال ولاية ألاباما وأجزاء من ولايتي كنتاكي وتينيسي قد تشهد أيضًا تساقطًا محتملًا للثلوج خلال هذا الأسبوع”.