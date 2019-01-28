شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجستية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - انطلقت اليوم في فندق الريتز كارلتون بالرياض، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وقال وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في كلمته خلال حفل الافتتاح: " لا يخفى على الجميع ، أن مملكتنا الغالية تشهد في هذه المرحلة، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحكمة ومتابعة سمو ولي العهد مهندس التغيير مسيرة متسارعة وغير مسبوقة، من التقدم والتطوير، تتمثل في رؤية المملكة 2030 ،التي ترتكز على ثلاثة محاور هي بناء مجتمٍع حيوي واقتصاد مزدهر ووطٍن طموح ، وتنُص رؤيتها على أن المملكة العربية السعودية العمق العربي والاسلامي قوة استثمارية رائدة ومحوٌر لربط القارات الثالث " .

وأشار إلى أنه سيتم في هذا اليوم التعريف ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بوصفه أحد أهم وأكبر برامج "رؤية المملكة 2030 " .

وأفاد أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، الى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسة هي : الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية ، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي هو الُممكن الرئيس خلف هذا البرنامج ، حيث تتكامل فيه جهود العديد من القطاعات .

وأوضح أن عدد المبادرات التي يتم العمل عليها حاليا زادت عن الثلاث مئة مبادرة ، مؤكدا في ذات الوقت أن الُمحرك الأساس في هذا البرنامج هو القطاع الخاص المحلي والدولي ، وقال " لذلك قام البرنامج بدعم جميع مبادراته بمجموعة كبيرة من الممكنات والمحفزات لجذب استثمارات محلية ودولية بما يزيد على تريليون وسبع مئة بليون ريال ، لتسهم بإذن الله في تحقيق أهداف البرنامج، التي تتمثل في رفع مشاركة القطاعات الرئيسة الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون ومائتي بليون ريال وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 بليون ريال وإيجاد مليون وست مئة ألف وظيفة جديدة ، إضافة الى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال.