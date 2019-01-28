شكرا لقرائتكم شاهد.. صور وفيديوهات توثق أمطار وسيول الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دخلت منطقة الجوف منذ صباح أمس الأحد ضمن نطاق التنبيه المتقدم الذي أعلنته هيئة الأرصاد حيث هطلت يوم أمس وليلة البارحة أمطار غزيرة؛ ما استدعى معه تأهب رجال الإنقاذ والدفاع المدني ورجال المرور والشرطة للتعامل مع أي ظرفٍ طارئ.

وقد تسببت الأمطار في تعليق الدراسة بمدارس المنطقة المتضررة على حد قول المتحدث الرسمي للتعليم، وهو الأمر الذي قوبل باستهجانٍ من أولياء الأمور حيث لم يُعلن عن تعليق الدراسة إلا بعد منتصف الليل ودون أن تحدد إدارة التعليم ما هي معايير الضرر وكيف ومتى سيتم تحديده؟

بينما التزمت جامعة الجوف -كعادتها – الصمت إزاء ما يحدث متجاهلةً نداءات الطلاب وأولياء الأمور.

ومع صبيحة هذا اليوم تداول مغردون مقطع فيديو لحافلة تقلُّ طالبات من الجامعات متوقفة في عرض الطريق؛ بسبب عدم قدرتها على الوصول بسبب الأمطار.

وألقى المغردون اللوم على الجامعة وإدارتها التي يرون أنها “بمعزلٍ عن المجتمع”.

إلى ذلك حذر الدفاع المدني بالجوف من الاقتراب من بطون الأودية والشعاب متمنياً للجميع السلامة.

الجدير بالذكر أن كمية الأمطار بلغت في سكاكا ٤١ ملم؛ ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية، فيما سجلت كمية الأمطار في محافظة القريات ٢ملم ومحافظة دومة الجندل ٤٨.٣ ملم ومركز العيساوية ٢٥ ملم ومركز النبك أبوقصر ٢١ملم.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.