شكرا لقرائتكم كم سددت قيمة فاتورة الكهرباء للشهر الماضي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باتت فاتورة الكهرباء حديث الصباح والمساء لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، كل شهر تقريباً، بسبب التفاوت الكبير في قيمة الفواتير بين شهر وآخر، فضلاً عن التفاوت بين قراءة العداد الفعلي وقيمة الفاتورة حسبما يؤكد الكثير من المواطنين.

وفي هذا الشهر تعجب الكثير من العملاء من قيمة فاتورة الكهرباء للشهر الماضي بعد مقارنتها بالشهر الحالي.

وعلق مواطن صاحب حساب هلالي بقوله “هذا الشهر اشك في قراءة الاستهلاك .. الشهر الماضي 290 ريال ونفس الاستهلاك ماتغير شي ويمكن اقل تجيني الشهر هذا 460 ريال!؟؟؟؟؟

وغرد أبو عبدالعزيز قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، كيف تنزلون فاتورتين في شهر واحد لا وغصب عنك يصرفوك خدمة العملاء”.

وعلق فايز بقوله “حسبنا الله ونعم الوكيل من يتحمل خطأ قراءة العداد رغم استهلاكي للكهرباء شي بسيط كما هو موضح ف قراءة العداد السابقه رغم ذلك في فصل الشتاء حنا ف طبيعي يخف اقل واقل الاستهلاك ف شركة الكهرباء تنظر غير ذلك”.

وأضاف “استهلاكي للكهرباء شي قليل كما هو موضح في قراءة العداد السابقهً بالصورهً ^ ثم يأتيني هالشهر هذا استهلاكً عالي وفي الشتاء وقراءه العداد غير صحيحه من يتحمل هذا الخطأ”، ونشر فايز صورة لفاتورته كما هو موضح.

وقال Abdullah “يالله صباح خير تسدد فاتورة الشهر تطلع لك بنفس الوقت فاتوره ثانية دبل*٤

فرق شاسع !!”.

وغرد عوض السرحاني قائلا: “من يفسر ذلك ياشركة الكهرباء”، كما نشر هو الآخر صورة لقيمة الفاتورة الخاصة به.

وقال آخر متسائلا: “فاتورة الكهرباء تصدر متى ؟ تغييير اصدار تاريخ الفاتوره ؟ الوضع فاتوره قبل الراتب وفاتوره بعد الراتب؟

وتفاعل Zorro مع الشكاوى من قيمة فواتير الكهرباء بقوله “السلام عليكم ، كيف نزلت لي فاتورتين !! وحده بـ 30 ديسمبر 127.64 ريال وسددتها واليوم نزلت فاتورة 135.77 ريال

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