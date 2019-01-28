شكرا لقرائتكم إنقاذ ساق شاب من البتر بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ‏تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إنقاذ ساق شاب من البتر إثر تعرضه لحادث سير، أدى إلى إصابته بكسر مضاعف من الدرجة الثالثة وتهتك شديد بالعضلات والأوعية الدموية، مع وجود كسر بالأضلع ونزيف في الرئتين.

وقد أدخل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات حيث تم تثبيت الكسر بمشبك خارجي مع ترميم الأنسجة المتهتكة من خلال قسطرة الشرايين مع عودة تدفق الدم إلى طبيعته، مما ساهم بحمد الله في عدم بتر الساق والحفاظ عليها، كما تم إيقاف النزيف في الرئتين ووضع أنبوب خارجي لاستخراج الدم المتجمع، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

بعد ذلك بقي المريض في العناية المركزة أربعة أيام ثم نُقل إلى الجناح وغادر المريض المستشفى وحالته الصحية جيدة بفضل الله.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.



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