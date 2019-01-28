شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح المقصود بالراتب الشهري وعلاقته بالعلاوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، اليوم الاثنين، أن الراتب الشهري هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو قطاع غير ربحي.

وأضاف برنامج متابعات الخليج 365 في تغريدة عبر “تويتر”، أن الراتب يشمل إجمالي الدخل متضمنًا البدلات والعلاوات.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من متابعات الخليج 365 عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

الإفصاح عن الدخل

وكشفت بيانات برنامج حساب متابعات الخليج 365 عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، وكان عليهم التواصل مع البرنامج لتعديل هذه البيانات.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أن الدخل يشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

العلاوة السنوية

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد قبل أيام على ضرورة إدراج العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي إلى بيانات الدخل في حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من أحد المستفيدين جاء فيه: هل يجب تعديل الدخل على حسب العلاوة السنوية في شهر يناير؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: نعم يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب بحيث يشمل جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

طريقة تعديل الدخل

ولتغيير الدخل في حساب متابعات الخليج 365 يجب اتباع ما يلي:

– التوجه عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

– الدخول إلى (حسابي).

– الضغط على خانة الدخل.

– اتباع الخطوات التالية: (تعديل – إضافة الدخل – تعديل – حفظ).

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