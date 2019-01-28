الان تتابع مطار الملك عبدالعزيز: الحالة المناخية بجدة قد تسبب تأخيرا في مواعيد الرحلات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أهاب مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم، بالتواصل مع شركات الطيران، للتأكد من مواعيد الإقلاع والوصول للرحلات، نظرا للحالة المناخية غير المستقرة التي تشهدها مدينة جدة.

وأعلن المطار عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “أعزائنا المسافرين: قد تسبب الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة تأخيرا لإقلاع ووصول بعض الرحلات ، نأمل منكم التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير”.