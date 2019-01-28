الان تتابع “الأرصاد” تحذر من استمرار انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية على الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة الرياض.

وشمل التحذير الخرج، الرياض، المزاحمية، الأفلاج، والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.