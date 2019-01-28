تجديد الإقامة للمقيمين وأسعارها وشروط جديدة 2019 في المملكة

يعمل في المملكة العربية السعودية عدد كبير من الدول الأخري خاصة المصريين والهند وباكستان ومن اهم الأمور التي تهم الوافدين في السعودية هي تجديد الإقامة حيث تقوم الحكومة السعودية من وقت لأخر بتعديل أسعار تجديد الإقامة وإضافة شروط جديدة لضمان جدية العاملين لديها ومن خلال السطور القادمة يقوم موقع نجوم مصرية بتوضيح جميع الأمور المتعلقة بتجديد الإقامة واسعارها وكيفية تجديد الإقامة من خلال الصراف الألي بالإضافة لشرح شروط تجديد الإقامة .

أسعار تجديد الإقامة لعام 2019 في المملكة العربية السعودية :

على الرغم من انه توجد الكثير من الطرق التي يستخدمها المقيم في المملكة العربية السعودية لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة ألا أن الكثيرين لا يعرفون أسعار هذه التأشيرة، وقد حددت الهيئة العامة للجوزات مبلغ 200 ريال سعودي في حالة الخروج لمدة شهرين ولكل شهر أضافي يتم أضافه 100 ريال سعودي

أسعار تأشيرة الخروج والعودة :

200 ريال للخروج لمدة شهرين ويفرض 100 ريال على كل شهر أضافي

لتجديد وإصدار تأشيرة مرافق فوق 18 عاما فوق 500 ريال

تأشيرة خروج وعودة لعدة سفريات 500 ريال لمدة ثلاثة اشهر ولكل شهر أضافي 200 ريال

تأشيرة الخروج النهائي ليس لها أي مصاريف

شروط تجديد الإقامة لعام 2019:

صرحت مديرية الجوازات العامة أنها قامت بتجديد شروط الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية تتضمن 4 شروط وهي كالاتي :