شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الجوف»: فك احتجاز 28 شخص بسبب الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أنه إستمراراً للحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ24 ساعة الماضية أدت لجريان العديد من الأودية والشعاب، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا تعاملت مع حالات إحتجاز لعدد 28 شخصاً أحتجزوا بسبب الأمطار.

منوهاً إلى أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر بدخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية. وأهاب «الضويحي» بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع ارشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أول بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.