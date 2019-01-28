شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الشرقية» يُحذِّر من التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اليوم (الاثنين)، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة.

وأشار المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني إلى احتمال أن تتأثر أجواء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية: حفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والخفجي، والجبيل، والدمام، والظهران، والأحساء، بنشاط الرياح الجنوبية «الدافئة» المثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع للأمواج في السواحل وهطول أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار اليوم وغداً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة والحذر والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول لبطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه، إضافة إلى متابعة كل ما يصدر من تحذيرات وتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومتابعة كل ما ينشر على حسابات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

ووجهت مديرية الدفاع المدني تعليماتها للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم، بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، أو الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، والالتزام والتقيد بالمسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.