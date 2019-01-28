شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء غائمة على «العروس».. وتوقعات بهطول أمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تشهد محافظة جدة الآن أجواء غائمة وسط توقعات بتساقط لأمطار وفقا لتقارير الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، بتعرض معظم مناطق المملكة لتقلبات جوية تتمثل في (رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بامطار من متوسطة الى غزيرة).

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد أطلقت تنبيها حول الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة وقالت: «خلال الساعات القادمة وفقا لما يردنا»، وحسب التحديث الجديد للحالة الجوية تلقى مركز القيادة بمديرية المنطقة تنبيه عن حالة أمطار رعدية تشمل محافظة رابغ ومستوره -ثول-خليص-والاجزاء المجاوره لها- تمتد الى الكامل.

وأضافت وردنا تنبية عن اتربه مثارة وعوالق ترابية تتاثر منها محافظة جدة مكة المكرمه - رابغ - ذهبان - مدركة - الكامل - الشعيبة - الليث - تربة - المويه)، والاجزاء المجاوره لها- والطريق الساحلي الواصل لمنطقة جيزان.

والدفاني المدني بالمنطقة يتابع مع الارصاد الحالة الجوية التي تتعرض لها منطقة مكة المكرمة، ويدعو كافة الاخوة المواطنين والمقيمين متابعة ارشادات السلامة التي يبثها الدفاع المدني من خلال وسائل الاعلام، وكذلك صفحات الدفاع المدني على الانترنت سعيا في توخي السلامة للجميع، علماً بأن الحالة الراهنة تستمر حتى الساعة الرابعة من فجر يوم غد (الاثنين)، وفي حال ورود أي تنبيهات جديدة، سيتم تزويد وسائل الاعلام مشكورة لتعم الفائدة لكافة الاخوة المواطنين والمقيمين.