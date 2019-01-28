محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض. وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة. بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم. تحذير يشمل العاصمة .. العاصفة الترابية تدهم الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28 أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض. وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة. بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 12:06 PM بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم أصدرت "#الأرصاد" تحذيراً من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على منطقة #الرياض. وقالت الهيئة: الحالة تشمل: #الخرج و#الرياض و#المزاحمية و#الأفلاج والأجزاء المجاورة. بدأت الحالة ١٢ ظهراً وتتواصل إلى الثالثة عصر اليوم. ، تحذير يشمل العاصمة .. العاصفة الترابية تدهم الرياض ،

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