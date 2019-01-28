، شاهد .. العاصفة الترابية تحزم شقراء ومراكزها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسبّبت في انعدام الرؤية على الطرق السريعة

ضربت عاصفة ترابية محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، صباح اليوم، وتسبّبت في انعدام الرؤية بشكل تام.

ورصدت "الخليج 365"، تداعيات العاصفة التي مازالت تجتاح المحافظة.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.