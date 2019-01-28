، موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تشهد العاصمة المقدسة -الآن- موجة غبار كثيف بسبب الرياح السطحية، بدأت منذ ساعات قليلة، وحدّت من مستوى الرؤية الأفقية.
ولا تزال الرياح تواصل نشاطها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على معظم أحياء وشوارع العاصمة المقدسة، وسط استنفار كل الجهات للتعامل مع الحالة، التي قد يعقبها هطولات أمطار؛ بحسب ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتيْ الرياض والشرقية.
موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤيةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-01-28
تشهد العاصمة المقدسة -الآن- موجة غبار كثيف بسبب الرياح السطحية، بدأت منذ ساعات قليلة، وحدّت من مستوى الرؤية الأفقية.
ولا تزال الرياح تواصل نشاطها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على معظم أحياء وشوارع العاصمة المقدسة، وسط استنفار كل الجهات للتعامل مع الحالة، التي قد يعقبها هطولات أمطار؛ بحسب ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتيْ الرياض والشرقية.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:49 AM
وسط استنفار كل الجهات المعنية.. الحالة قد يعقبها هطول أمطار
تشهد العاصمة المقدسة -الآن- موجة غبار كثيف بسبب الرياح السطحية، بدأت منذ ساعات قليلة، وحدّت من مستوى الرؤية الأفقية.
ولا تزال الرياح تواصل نشاطها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على معظم أحياء وشوارع العاصمة المقدسة، وسط استنفار كل الجهات للتعامل مع الحالة، التي قد يعقبها هطولات أمطار؛ بحسب ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتيْ الرياض والشرقية.
، موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر موجة غبار كثيف تضرب العاصمة المقدسة وتحدّ من مدى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.