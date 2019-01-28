- 1/3
- 2/3
- 3/3
شهدت المدينة المنورة، صباح اليوم، أمطاراً غزيرة أوقفت حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية والطرق التي تربط المدينة المنورة بالقرى؛ فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن غرق أنفاق الدائري الثاني "طريق الملك عبدالله"؛ حيث استنفرت الجهات المعنية لمعالجة غرق الأنفاق والشوارع.
وكشفت الأمطار -التي استمرت لساعات قليلة- ضعف تصريف المياه وخاصة في الدائري الثاني؛ حيث وثّق النشطاء مقطع فيديو لغرق تقاطع الطريق الدائري مع طريق سلطانة؛ فيما نشر المغردون عدة صور عن تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية، وسط استنفار الجهات ذات العلاقة.
وتَلَقّت الجهات المعنية عدة بلاغات منها ما هو داخل المدينة المنورة والبعض خارجها، ومن المتوقع أن تعلن عن تفاصيل البلاغات خلال الساعات القادمة.
شاهد "أنفاق الدائري الثاني الغارقة".. هكذا عرّت الأمطار ضعف التصريف!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
شهدت المدينة المنورة، صباح اليوم، أمطاراً غزيرة أوقفت حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية والطرق التي تربط المدينة المنورة بالقرى؛ فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن غرق أنفاق الدائري الثاني "طريق الملك عبدالله"؛ حيث استنفرت الجهات المعنية لمعالجة غرق الأنفاق والشوارع.
وكشفت الأمطار -التي استمرت لساعات قليلة- ضعف تصريف المياه وخاصة في الدائري الثاني؛ حيث وثّق النشطاء مقطع فيديو لغرق تقاطع الطريق الدائري مع طريق سلطانة؛ فيما نشر المغردون عدة صور عن تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية، وسط استنفار الجهات ذات العلاقة.
وتَلَقّت الجهات المعنية عدة بلاغات منها ما هو داخل المدينة المنورة والبعض خارجها، ومن المتوقع أن تعلن عن تفاصيل البلاغات خلال الساعات القادمة.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:48 AM
فيديوهات تداولها نشطاء مواقع التواصل فيما تستنفر الجهات المعنية للمعالجة
شهدت المدينة المنورة، صباح اليوم، أمطاراً غزيرة أوقفت حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية والطرق التي تربط المدينة المنورة بالقرى؛ فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن غرق أنفاق الدائري الثاني "طريق الملك عبدالله"؛ حيث استنفرت الجهات المعنية لمعالجة غرق الأنفاق والشوارع.
وكشفت الأمطار -التي استمرت لساعات قليلة- ضعف تصريف المياه وخاصة في الدائري الثاني؛ حيث وثّق النشطاء مقطع فيديو لغرق تقاطع الطريق الدائري مع طريق سلطانة؛ فيما نشر المغردون عدة صور عن تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية، وسط استنفار الجهات ذات العلاقة.
وتَلَقّت الجهات المعنية عدة بلاغات منها ما هو داخل المدينة المنورة والبعض خارجها، ومن المتوقع أن تعلن عن تفاصيل البلاغات خلال الساعات القادمة.
، شاهد "أنفاق الدائري الثاني الغارقة".. هكذا عرّت الأمطار ضعف التصريف! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد "أنفاق الدائري الثاني الغارقة".. هكذا عرّت الأمطار ضعف التصريف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.