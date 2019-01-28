محمد بن مسعود - الدمام - "أمن الطرق": يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة ‏‫بثّت القوات الخاصّة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، قالت فيه "‏يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في أغلبية المواقع". تنبيه لسالكي طرق الرياض: غبار كثيف ورؤية محدودة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-01-28 ‏‫بثّت القوات الخاصّة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، قالت فيه "‏يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في أغلبية المواقع". 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 11:45 AM "أمن الطرق": يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة "أمن الطرق": يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة ‏‫بثّت القوات الخاصّة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، قالت فيه "‏يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في أغلبية المواقع". ، تنبيه لسالكي طرق الرياض: غبار كثيف ورؤية محدودة ،

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